Spiegel: в руководстве ХДС допустили отставку Мерца после выборов на востоке ФРГ

«До меня доходят вещи, которые раньше были просто немыслимы», — отметил один из представителей ХДС. «Мерц в тупике, до партии ему уже не достучаться», — утверждал он. На уточняющий вопрос: «Сможет ли он это пережить?» — политик ответил, что «самое позднее 21 сентября ему [Мерцу] придется уйти в отставку или его вынудят отступить» — то есть, сразу после земельных выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. В руководстве ХДС, как замечает журнал, с изумлением наблюдали за тем, как канцлер ФРГ «всего за несколько дней растратил остатки своего авторитета». Этот процесс все собеседники Der Spiegel считают необратимым.