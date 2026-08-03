Spiegel: в руководстве ХДС допустили отставку Мерца после выборов на востоке ФРГ

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) не исключает отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) после предстоящих в сентябре выборов в ландтаг (региональный парламент) в трех федеральных землях Германии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
По его информации, насмешки, которые сыплются в адрес Мерца, наглядно показывают стремительную потерю авторитета канцлера среди его соратников. По этой причине в ХДС, вероятно, «почти не осталось надежды на то, что Мерцу удастся выбраться из этой ямы, которую он сам себе выкопал», подчеркивает журнал. В последние дни Der Spiegel побеседовал со многими людьми из окружения канцлера и руководящих кругов блока ХДС/ХСС. Они рисуют картину партии, которая разочаровалась в своем канцлере. ХДС, как указывает издание, «и без того выбита из колеи, поскольку уже несколько месяцев уступает в опросах партии “Альтернатива для Германии”.
Даже в высших руководящих кругах ХДС мало кто готов поставить на то, что к Рождеству (25 декабря — прим. ТАСС) канцлер ФРГ все еще будет оставаться на своем посту. Однако вопрос о власти пока не ставится открыто, поскольку в Германии летние каникулы. Но в сентябре пройдут выборы в трех восточногерманских федеральных землях: Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Опросы предвещают для ХДС катастрофу.
«До меня доходят вещи, которые раньше были просто немыслимы», — отметил один из представителей ХДС. «Мерц в тупике, до партии ему уже не достучаться», — утверждал он. На уточняющий вопрос: «Сможет ли он это пережить?» — политик ответил, что «самое позднее 21 сентября ему [Мерцу] придется уйти в отставку или его вынудят отступить» — то есть, сразу после земельных выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. В руководстве ХДС, как замечает журнал, с изумлением наблюдали за тем, как канцлер ФРГ «всего за несколько дней растратил остатки своего авторитета». Этот процесс все собеседники Der Spiegel считают необратимым.
Однако в руководстве ХДС уклонились от ответа. Никакие сценарии не прорабатываются даже в узком кругу. Смена канцлера в данный момент никому не выгодна. Однако в то, что у Мерца еще есть будущее на посту главы правительства, не верит уже никто, резюмирует журнал.
Предполагается, что после выборов на востоке страны Мерца придется вынудить уйти в отставку. Его соратники полагают: если примерно три авторитетных премьер-министра федеральных земель намекнут канцлеру, что ради блага страны и партии он обязан освободить кресло, Мерц уступит дорогу. Но твердой уверенности в этом нет, заключает Der Spiegel. В качестве возможного преемника называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста.