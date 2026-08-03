Ефрейтор Леденев уничтожил пулеметный расчет и помог захватить пункт ВСУ

«Ефрейтор Артем Леденев действовал в составе штурмовой группы и выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника. Приближаясь к укрепленному району, группа Артема попала под плотный пулеметный огонь. Артем под прикрытием товарищей совершил обход позиций противника с фланга. Скрытно сократил дистанцию до вражеской огневой точки и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчет, что позволило штурмовой группе стремительно перейти в атаку», — рассказали в ведомстве.