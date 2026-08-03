Ефрейтор Леденев уничтожил пулеметный расчет и помог захватить пункт ВСУ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ефрейтор Артем Леденев с помощью гранаты уничтожил пулеметный расчет ВСУ и обеспечил захват опорного пункта противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ефрейтор Артем Леденев действовал в составе штурмовой группы и выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника. Приближаясь к укрепленному району, группа Артема попала под плотный пулеметный огонь. Артем под прикрытием товарищей совершил обход позиций противника с фланга. Скрытно сократил дистанцию до вражеской огневой точки и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчет, что позволило штурмовой группе стремительно перейти в атаку», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что, ведя прицельный огонь, военнослужащий обеспечил поддержку товарищей. «В результате штурма противник был отброшен, понеся потери до 10 боевиков ВСУ. Благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Артема Леденева опорный пункт противника был захвачен и удержан до прибытия подкрепления», — отметили в ведомстве.