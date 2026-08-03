Хет-трик Глушенкова, дубль Кривцова и штрафной Барко: как «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» одержали победы в РПЛ

Главные претенденты на золото в РПЛ одержали синхронные победы. «Спартак» в гостях позволил «Ахмату» открыть счёт в дебюте из-за курьёзного нарушения правил Кристофером Ву. Однако незадолго до перерыва камерунский защитник исправился и восстановил равновесие. А на 91-й минуте Георгий Шелия не удержал мяч после удара Эсекьеля Барко со штрафного. В свою очередь, хет-трик Максима Глушенкова помог «Зениту» на выезде разгромить «Оренбург», а дубль Никиты Кривцова принёс «Краснодару» победу над «Факелом». При этом после перерыва Станислав Агкацев отразил пенальти, а в концовке гости отыграли два мяча и сократили отставание до минимума.
Дежурный разгром «Зенита».
Махачкалинское «Динамо» стало настоящим открытием РПЛ на старте сезона. Команда из Дагестана набрала 100% очков и в том числе одержала волевую победу над «Локомотивом». Теперь главным претендентам на титул — «Зениту», «Краснодару» и «Спартаку» — требовалось тоже брать верх, чтобы не отстать от главной сенсации и не отпустить друг друга в отрыв.
Перед петербуржцами, на первый взгляд, стояла посильная задача — одолеть на выезде «Оренбург». Вдобавок они горели желанием взять реванш за неожиданное поражение в марте, которое чуть не стоило им чемпионства.
Хозяева начали встречу довольно смело. Особенно выделялся на левом фланге атаки Андрей Касаджиков. В прошлом туре с «Ростовом» 18-летний вингер довольствовался выходом на замену и забил потрясающий победный мяч. Отчётное противостояние было для него особенно важным, поскольку он является воспитанником «Зенита».
Однако петербуржцы открыли счёт уже на шестой минуте. Результативная атака получилась на загляденье. Александр Соболев отдал передачу на Педро. В свою очередь, бразилец в касание выполнил идеальный пас в штрафную между двумя оппонентами. А Максим Глушенков точно пробил в дальний угол. Вингер был заметен и ещё до перерыва мог оформить дубль. Например, с его прямым выстрелом под перекладину со стандарта не без труда справился Максим Рудаков.
Футболисты чаще не создавали моменты, а фолили. Пару раз нарушил правила Соболев. В одном из эпизодов он остался настолько недоволен решением судьи, что швырнул на газон собственную бутсу. Позже Руслан Куль ударил шипами в голень Вильмара Барриоса, но обошёлся без карточки.
Второй тайм хозяева тоже начали лучше. Они подавили соперников высоким прессингом и не позволяли выйти со своей половины поля. Встреча могла сложиться совсем по другому сценарию, попади Джон Паласиос из убойной позиции в створ, а не в перекладину.
«Зенит» тут же наказал подопечных Ильдара Ахметзянова. Причём снова отличился Глушенков. На этот раз он всё сделал сам: подхватил снаряд возле штрафной, подработал его себе под удар и с левой отправил в ближнюю девятку. Но даже после этого Максим не успокоился и спустя всего шесть минут оформил хет-трик. После розыгрыша углового он умудрился отправить снаряд в сетку сквозь частокол ног.
Таким образом, вингер подтвердил, что «Оренбург» является для него удобным соперником. В 11 очных матчах во всех турнирах он отличился 13 раз. А в сентябре прошлого года вовсе огорчил оренбуржцев четырежды и установил личный рекорд результативности.
Непростая победа «Краснодара».
«Краснодар», складывалось впечатление, тоже не должен был столкнуться с проблемами в домашнем противостоянии с «Факелом». С другой стороны, вернувшиеся в РПЛ воронежцы всегда считались грозой авторитетов и регулярно отбирали очки у грандов.
Южане, как и «Зенит», не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счёт уже на четвёртой минуте. Команду в очередной раз выручило стандартное положение. После подачи с левого фланга Жубал перевисел в воздухе оппонента и головой отправил снаряд в дальний угол.
А по окончании паузы на водопой интрига практически умерла. Никита Кривцов сам разогнал быструю атаку скидкой на Кристиана. Затем ускорился, получил мяч от бразильца в штрафной и пробил в ближнюю девятку без шансов для Даниила Фролкина. Примечательно, что новичок набрал второе очко в двух встречах. В матче предыдущего тура с «Рубином» он вышел на замену в концовке и отличился. А теперь ассистировал одноклубнику.
Второй тайм получился куда более богатым на события. Сначала гости заработали пенальти. Аксель Гнапи пробил в левый от себя угол, однако Станислав Агкацев среагировал и отразил восьмой 11-метровый в карьере в РПЛ. А по истечении часа Кривцов оформил дубль и, казалось, снял все вопросы.
Но в концовке подопечные Мурада Мусаева расслабились и едва не поплатились за это. Оппоненты всего за четыре минуты отличились дважды и сократили отставание до минимума усилиями вышедших на замену Алексея Сутормина и Максима Турищева. В компенсированное время воронежцы устроили навал, но сотворить чудо не сумели.
Удивительный матч «Спартака».
Перед «Спартаком» же стояла самая непростая задача. «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова из аутсайдера превратился в крепкий коллектив. К тому же тренер наверняка хотел огорчить родную команду, с которой когда-то работал. Да и дома грозненцы способны дать бой любому. Хотя сам специалист заверял, что не желает мести.
«Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи “Спартака” на сборах, видели игру с “Зенитом” за Суперкубок. И, конечно, встречу с “Родиной”. Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть “Спартак”, — цитирует Черчесова “Спорт-Экспресс”.
Матч начался для гостей с ушата холодной воды в виде крайне необязательного пенальти. В самом дебюте Александр Максименко разыграл свободный удар в своей штрафной и выполнил пас на Кристофера Ву. Однако камерунец решил, что мяч не находится в игре, и коснулся его рукой. У судьи не оставалось другого выбора, кроме как указать на точку. А Эгаш Касинтура уверенно реализовал 11-метровый.
Забив, хозяева отошли в оборону практически в полном составе. Они действовали по схеме с тремя центральными защитниками и перекрывали все свободные зоны. Москвичи пытались раскачать эту «крепость» через фланги, но безуспешно. И отчётливо не хватало чистого нападающего. Кристофер Мартинс же растворился на поле. Напротив, «Ахмат» сам регулярно организовывал контрвыпады.
Однако красно-белым помог стандарт незадолго до перерыва. Причём исправиться за свою ошибку удалось Ву. После подачи с углового он продавил Усмана Ндонга и отправил снаряд в сетку.
В самом начале второго тайма «Спартак» опять едва не создал себе проблемы на ровном месте. Максименко под прессингом подарил мяч Максиму Самородову на правом фланге, но казахстанец с довольно острого угла из-за пределов штрафной пробил во вратаря.
В целом красно-белые заиграли намного увереннее и смелее. Они чаще проходили чужие оборонительные редуты, а при потере сразу включали давление. Теперь уже соперники отбивались с трудом. Удалось создать и один невероятный момент. Пабло Солари из полукружия штрафной угодил в перекладину. Чуть позже гости претендовали на пенальти за наступ Ндонга на ногу Руслану Литвинову, но арбитр фол не зафиксировал.
Зато совсем скоро оставил грозненцев в меньшинстве. Они провели отличную контратаку, которая едва не завершилась голом Мануэла Келиану. Соперников спас Ву. Однако выяснилось, что возле чужой штрафной Касинтура ударил локтем в лицо Романа Зобнина. Арбитр отправился к монитору и, изучив повтор, удалил ангольца.
У «Спартака» оставалось достаточно времени на то, чтобы дожать «Ахмат» в большинстве. А Карседо бросил в бой Манфреда Угальде, Данила Пруцева и Игоря Дмитриева. И в компенсированное время давление всё-таки сказалось. Причём коллектив опять спас стандарт. Барко пробил с опасного стандарта почти по центру, и опытнейший Геогий Шелия чудом пропустил мяч между рук.
Таким образом, красно-белые вырвали волевую победу и делят лидерство в таблице с «Зенитом», «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».