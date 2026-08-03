Хет-трик Глушенкова, дубль Кривцова и штрафной Барко: как «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» одержали победы в РПЛ

«Зенит» тут же наказал подопечных Ильдара Ахметзянова. Причём снова отличился Глушенков. На этот раз он всё сделал сам: подхватил снаряд возле штрафной, подработал его себе под удар и с левой отправил в ближнюю девятку. Но даже после этого Максим не успокоился и спустя всего шесть минут оформил хет-трик. После розыгрыша углового он умудрился отправить снаряд в сетку сквозь частокол ног.