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Роспотребнадзор заблокировал почти 28 тыс. ресурсов с запрещёнными БАДами

Почти 28 тыс. интернет-площадок, где продавались опасные биологически активные добавки, заблокированы на данный момент.

Почти 28 тыс. интернет-площадок, где продавались опасные биологически активные добавки, заблокированы на данный момент.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточнили специалисты, работа по выявлению запрещённых БАДов ведётся ежедневно.

Среди заблокированных страниц — ресурсы, предлагавшие продукцию без госрегистрации или с превышением допустимых концентраций веществ. В перечень, в частности, попали «Solgar, витамин D3 (холекальциферол), 125 мкг (5000 МЕ), 100 капсул», «Тайские Капсулы ЛиДа Для Похудения LiDa» и «ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ БЛЭК СПАЙДЕР BLACK SPIDER 100 КАПС».

В ведомстве подчеркнули, что работа продолжается.

«Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее кандидат медицинских наук, интегративный врач, нутрициолог Ляйсан Искандарова рассказала, какими напитками не следует запивать БАДы.

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