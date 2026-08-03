Роспотребнадзор заблокировал почти 28 тыс. ресурсов с запрещёнными БАДами

Почти 28 тыс. интернет-площадок, где продавались опасные биологически активные добавки, заблокированы на данный момент.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как уточнили специалисты, работа по выявлению запрещённых БАДов ведётся ежедневно.
Среди заблокированных страниц — ресурсы, предлагавшие продукцию без госрегистрации или с превышением допустимых концентраций веществ. В перечень, в частности, попали «Solgar, витамин D3 (холекальциферол), 125 мкг (5000 МЕ), 100 капсул», «Тайские Капсулы ЛиДа Для Похудения LiDa» и «ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ БЛЭК СПАЙДЕР BLACK SPIDER 100 КАПС».
В ведомстве подчеркнули, что работа продолжается.
«Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее кандидат медицинских наук, интегративный врач, нутрициолог Ляйсан Искандарова рассказала, какими напитками не следует запивать БАДы.