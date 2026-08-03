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WSJ: ОАЭ призывали США провести наземную операцию в Иране

Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, убедили президента США Дональда Трампа отказаться от новых ударов по Ирану, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В то же время ОАЭ призывали Соединенные Штаты перейти к более решительным действия, в том числе провести возможные наземные операции.

Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, убедили президента США Дональда Трампа отказаться от новых ударов по Ирану, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В то же время ОАЭ призывали Соединенные Штаты перейти к более решительным действия, в том числе провести возможные наземные операции.

В ночь на 2 августа Дональд Трамп сообщил, что согласился не наносить новые удары по Ирану, так как Вашингтон и Тегеран согласовали контуры мирного соглашения. По информации WSJ, за несколько часов до этого господин Трамп по телефону поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который убедил президента США не наносить удары.

Источники газеты добавили, что ОАЭ в последние дни призывали США к более решительным действиям в отношении Ирана. Власти Эмиратов считают, что Корпус стражей исламской революции Ирана не пойдет на компромисс, пока Соединенные Штаты не возьмут Ормузский пролив под свой контроль.

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