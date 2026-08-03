WSJ: ОАЭ призывали США провести наземную операцию в Иране

В ночь на 2 августа Дональд Трамп сообщил, что согласился не наносить новые удары по Ирану, так как Вашингтон и Тегеран согласовали контуры мирного соглашения. По информации WSJ, за несколько часов до этого господин Трамп по телефону поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который убедил президента США не наносить удары.