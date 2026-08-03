Два мирных жителя ранены за сутки из-за атак ВСУ в ДНР

В ДНР за минувшие сутки два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских формирований.
Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 14 фактов вооружённых атак.
Помимо этого, повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение, а также легковой и грузовой автомобили.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск.
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