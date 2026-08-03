WSJ: Эр-Рияд убедил Трампа не наносить новые удары по Ирану

В ночь на 2 августа Дональд Трамп заявил, что согласился не наносить новые удары по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран согласовали контуры мирного соглашения. Как сообщает WSJ, за несколько часов до этого Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, после которого решил не наносить удары.
Источники газеты также сообщили, что ОАЭ в последние дни призывали США к более решительным действиям в отношении Ирана. По мнению властей Эмиратов, Корпус стражей исламской революции Ирана не пойдет на компромисс, пока Соединенные Штаты не возьмут Ормузский пролив под свой контроль.