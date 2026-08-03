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WSJ: Эр-Рияд убедил Трампа не наносить новые удары по Ирану

Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, убедили президента США Дональда Трампа отказаться от новых ударов по Ирану, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом ОАЭ, по данным издания, выступали за более решительные действия Соединенных Штатов, включая возможные наземные операции.

Источник: Reuters

В ночь на 2 августа Дональд Трамп заявил, что согласился не наносить новые удары по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран согласовали контуры мирного соглашения. Как сообщает WSJ, за несколько часов до этого Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, после которого решил не наносить удары.

Источники газеты также сообщили, что ОАЭ в последние дни призывали США к более решительным действиям в отношении Ирана. По мнению властей Эмиратов, Корпус стражей исламской революции Ирана не пойдет на компромисс, пока Соединенные Штаты не возьмут Ормузский пролив под свой контроль.

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