Посольство РФ назвало взрыв в ресторане Balzi Rossi попыткой запугать итальянцев

В дипмиссии подчеркнули, что взрыв в ресторане и другие теракты в России, Мюнхене и других местах свидетельствуют о том, что украинская террористическая угроза уже начинает распространяться по Европе и Италии в частности. Также в посольстве заявили, что все, кто продолжает общаться с представителями Киева, снабжает их деньгами и оружием или оправдывает теракты, являются соучастниками таких преступлений.