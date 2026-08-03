Посольство РФ назвало взрыв в ресторане Balzi Rossi попыткой запугать итальянцев

Взрыв в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве служил его украинским заказчикам для устрашения итальянцев, работающих в России. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Риме, опубликованном в воскресенье, 2 августа, в Telegram-канале.
— Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев, — говорится в сообщении.
В дипмиссии подчеркнули, что взрыв в ресторане и другие теракты в России, Мюнхене и других местах свидетельствуют о том, что украинская террористическая угроза уже начинает распространяться по Европе и Италии в частности. Также в посольстве заявили, что все, кто продолжает общаться с представителями Киева, снабжает их деньгами и оружием или оправдывает теракты, являются соучастниками таких преступлений.
Вечером в субботу, 1 августа, в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв. Заведение находится на первом этаже сталинской высотки у станции метро «Баррикадная». В результате инцидента погибли пять человек. Что известно об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».