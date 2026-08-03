ТАСС: над Персидским заливом заметили беспилотник-разведчик вертикального взлета

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Зарегистрированный в США беспилотник-разведчик вертикального взлета замечен над нейтральными водами Персидского залива, где появляется достаточно редко. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Над нейтральными водами Персидского залива зафиксирован полет разведывательного беспилотника вертикального взлета Shield AI V-Bat UAV, который движется на высоте около 1,6 км в сторону границы воздушного района, подконтрольного диспетчерам Ирана», — сказал собеседник агентства. По его словам, полеты аппарата, как правило используемого для разведки, наблюдения и целеуказания над морем и сушей, редко фиксируются над этой акваторией.
Кроме того, источник отметил, что в настоящее время над Персидским заливом кружит американский военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. «Этот борт, вылетевший с одной из военных баз в регионе, движется по круговой траектории на высоте чуть более 6 км, также недалеко от подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сообщил собеседник агентства, пояснив, что, в отличие от беспилотника, самолет использует коридоры, установленные для полетов гражданской авиации. Круговой полет еще одного аналогичного самолета фиксируется в районе побережья Персидского залива.