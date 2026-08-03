ТАСС: над Персидским заливом заметили беспилотник-разведчик вертикального взлета

Кроме того, источник отметил, что в настоящее время над Персидским заливом кружит американский военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. «Этот борт, вылетевший с одной из военных баз в регионе, движется по круговой траектории на высоте чуть более 6 км, также недалеко от подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сообщил собеседник агентства, пояснив, что, в отличие от беспилотника, самолет использует коридоры, установленные для полетов гражданской авиации. Круговой полет еще одного аналогичного самолета фиксируется в районе побережья Персидского залива.