Москва и Челябинская область возглавили рейтинг по качеству дорог

Москва и Челябинская область заняли лидирующие места в рейтинге российских регионов по качеству дорог.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из исследования, в целом по стране нормативным требованиям отвечают 55,2% региональных и местных дорог. За год показатель вырос на 0,4 процентного пункта. Разрыв между лидерами и аутсайдерами достигает 2,6 раза.
Лидирует Москва, где нормативам соответствует 100% таких дорог. В Челябинской области, Ингушетии, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель составляет от 81,7% до 84,6%.
Самые низкие значения зафиксированы в Архангельской области. При этом эксперты отметили постоянный рост доли качественных дорог в регионе в последние годы.
Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что транспортная сфера в стране продолжает активно развиваться, несмотря на западные санкции.