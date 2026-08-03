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Москва и Челябинская область возглавили рейтинг по качеству дорог

Москва и Челябинская область заняли лидирующие места в рейтинге российских регионов по качеству дорог.

Источник: RT на русском

Москва и Челябинская область заняли лидирующие места в рейтинге российских регионов по качеству дорог.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из исследования, в целом по стране нормативным требованиям отвечают 55,2% региональных и местных дорог. За год показатель вырос на 0,4 процентного пункта. Разрыв между лидерами и аутсайдерами достигает 2,6 раза.

Лидирует Москва, где нормативам соответствует 100% таких дорог. В Челябинской области, Ингушетии, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель составляет от 81,7% до 84,6%.

Самые низкие значения зафиксированы в Архангельской области. При этом эксперты отметили постоянный рост доли качественных дорог в регионе в последние годы.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что транспортная сфера в стране продолжает активно развиваться, несмотря на западные санкции.

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