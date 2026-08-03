Россиянам открыли онлайн-доступ к выборам: заявки на ДЭГ принимают до 14 сентября

Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре начнется на портале «Госуслуги» в понедельник, 3 августа. Подать заявление можно будет до 23:59 по московскому времени 14 сентября. Само онлайн-голосование пройдет с 18 по 20 сентября на платформе vybory.gov.ru.
В рамках Единого дня голосования дистанционное электронное голосование будет доступно жителям 33 регионов России. Граждане с постоянной регистрацией в этих субъектах смогут проголосовать онлайн через федеральную платформу ДЭГ. Исключение составит Москва.
Жители столицы с постоянной регистрацией смогут воспользоваться отдельной системой дистанционного голосования на портале mos.ru. Для участия в выборах через московскую платформу подавать предварительное заявление не потребуется. Избирателям достаточно иметь полную учетную запись на mos.ru.
Жителям остальных регионов, где будет проводиться ДЭГ, необходимо заранее направить заявление через «Госуслуги». Прием заявлений продлится с 3 августа по 14 сентября включительно. Подать документы можно до 23:59 мск последнего дня.
Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщили, что одно заявление распространяется сразу на все выборы, в которых гражданин имеет право участвовать. Это позволяет избирателю не оформлять отдельные заявки на каждый уровень голосования.
В ведомстве также отметили, что ресурсы дистанционного электронного голосования включены в так называемый «белый список». Это означает, что платформы должны оставаться доступными в дни выборов в случае временных ограничений мобильной связи и интернета, вводимых по соображениям безопасности. Кроме того, на избирательных участках планируется организовать точки доступа к Wi-Fi.
По оценке Минцифры, потенциально проголосовать дистанционно в сентябре смогут до 48,4 млн человек. Около 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», связанную с Регистром избирателей. Такая учетная запись необходима для регистрации на ДЭГ в 32 регионах, где используется федеральная платформа.
Выборы депутатов Государственной думы, а также совмещенные с ними региональные и муниципальные кампании пройдут в России в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Ранее эксперты обсудили предварительные итоги выдвижения кандидатов на выборы-2026.