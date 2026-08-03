Россиянам открыли онлайн-доступ к выборам: заявки на ДЭГ принимают до 14 сентября

Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре начнется на портале «Госуслуги» в понедельник, 3 августа. Подать заявление можно будет до 23:59 по московскому времени 14 сентября. Само онлайн-голосование пройдет с 18 по 20 сентября на платформе vybory.gov.ru.