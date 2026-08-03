Лидер ХСС считает, что Мерц останется на посту после выборов на востоке ФРГ

Высокие рейтинги партии «Альтернатива для Германии», по мнению лидера ХСС, связаны с тем, что депортации мигрантов, на его взгляд, до сих пор проводятся недостаточно последовательно. Хотя число прибывающих в Германию лиц снизилось, «многие все еще остаются в ФРГ, хотя фактически не имеют права на пребывание», пояснил Зёдер. Те, у кого нет вида на жительство, по его словам, должны быть депортированы. «Сейчас в Германии мы занимаемся этим очень, очень активно», — утверждал лидер ХСС, добавив, что стране также необходима успешная экономическая политика.