Лидер ХСС считает, что Мерц останется на посту после выборов на востоке ФРГ

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер полагает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС), несмотря на довольно низкие рейтинги консерваторов в преддверии осенних региональных выборов, останется на посту главы правительства ФРГ.
Зёдер утверждал, что Мерц «очень, очень стабилен и силен». «Я твердо убежден, что Фридрих Мерц останется канцлером», — сказал он в интервью телеканалу ARD. Такое мнение было высказано на фоне опросов общественного мнения в преддверии осенних выборов на востоке Германии и опасений, что Христианско-демократический союз (ХДС) покажет слабый результат. Кроме того, из-за низких рейтингов кабмина в последнее время появились спекуляции о том, что Мерца на посту может сменить кто-то другой.
Высокие рейтинги партии «Альтернатива для Германии», по мнению лидера ХСС, связаны с тем, что депортации мигрантов, на его взгляд, до сих пор проводятся недостаточно последовательно. Хотя число прибывающих в Германию лиц снизилось, «многие все еще остаются в ФРГ, хотя фактически не имеют права на пребывание», пояснил Зёдер. Те, у кого нет вида на жительство, по его словам, должны быть депортированы. «Сейчас в Германии мы занимаемся этим очень, очень активно», — утверждал лидер ХСС, добавив, что стране также необходима успешная экономическая политика.
Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что руководство ХДС не исключает отставку Мерца после предстоящих в сентябре выборов в ландтаг (региональный парламент) в трех федеральных землях Германии. Предполагается, что после выборов на востоке страны Мерца придется вынудить уйти со своего поста. Его соратники полагают: если примерно три авторитетных премьер-министра федеральных земель намекнут канцлеру, что ради блага страны и партии он обязан освободить кресло, Мерц уступит дорогу.
Но твердой уверенности в этом нет. В качестве возможного преемника называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста. Однако в руководстве ХДС уклонились от ответа — смена канцлера пока никому не выгодна.