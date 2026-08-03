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Галузин: РФ не отказывается от конструктивных идей по украинскому урегулированию

Замглавы МИД России напомнил, что именно Украина прерывала переговорный процесс и даже сама себе его запрещала.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Именно украинская сторона прерывала переговорный процесс по урегулированию конфликта и даже сама себе его запрещала, РФ же от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по формату контактов, никогда не отказывалась. Однако поступят ли такие идеи, уже зависит не от Москвы, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин в комментарии «Известиям».

«Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала», — напомнил российский дипломат.

«Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов, — подчеркнул Галузин. — Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас».