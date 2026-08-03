Галузин: РФ не отказывается от конструктивных идей по украинскому урегулированию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Именно украинская сторона прерывала переговорный процесс по урегулированию конфликта и даже сама себе его запрещала, РФ же от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по формату контактов, никогда не отказывалась. Однако поступят ли такие идеи, уже зависит не от Москвы, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин в комментарии «Известиям».