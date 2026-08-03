Министр труда Германии назвала ситуацию с бюджетом страны катастрофической

«У нас катастрофическая бюджетная ситуация… И это то, что вообще упускается из виду — что у нас идут войны, влияющие на нашу экономику. Что мы технологически больше не лидируем во многих сферах. Нас обогнали Китай и другие страны», — сказала госпожа Бас в интервью телеканалу ZDF.