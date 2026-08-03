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КСИР заявил о провале попыток разоружения ХАМАС

КСИР заявил о провале попыток разоружения ХАМАС в годовщину гибели его лидера.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что попытки разоружить ХАМАС в рамках реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа обречены на провал, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР, опубликованное к годовщине гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В конце июля 2024 года Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израиль в последующие дни хранил молчание относительно его гибели. В ХАМАС обвиняли израильтян в убийстве своего лидера.

«Попытки разоружить ХАМАС обречены на провал и уже потерпели крах», — говорится в сообщении Press TV.

Согласно телеканалу, в элитном подразделении ВС Ирана также подчеркнули, что убийство Хании было серьезным преступлением и грубым нарушением территориальной целостности Ирана.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения. ХАМАС, в свою очередь, заявило, что для реализации плана Трампа Израиль должен полностью прекратить удары по сектору Газа.

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