Артиллеристам ВСУ запретили носить военную форму под Черниговом

По информации собеседника агентства, украинское командование перебросило в регион артиллерийские расчёты этой бригады.
«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», — сказал источник.
Требование действует в местах, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения. Командование рассчитывает таким способом скрыть военнослужащих среди гражданского населения.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области пропали без вести мобилизованные военнослужащие 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах. Родственники сообщили, что большинство пропавших были старше 50 лет и страдали хроническими заболеваниями. По их словам, часть военнослужащих имела психические расстройства. Некоторые из этих нарушений сопровождались временной амнезией.
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