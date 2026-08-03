Артиллеристам ВСУ запретили носить военную форму под Черниговом

Ранее сообщалось, что в Черниговской области пропали без вести мобилизованные военнослужащие 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах. Родственники сообщили, что большинство пропавших были старше 50 лет и страдали хроническими заболеваниями. По их словам, часть военнослужащих имела психические расстройства. Некоторые из этих нарушений сопровождались временной амнезией.