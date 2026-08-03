МВД Марокко: Решения судов Испании создали новую модель миграции

При этом ведомство связало массовые попытки попасть в испанские анклавы Сеута и Мелилья не только с судебным фактором, но и с деятельностью сетей, занимающихся перевозкой мигрантов, а также с распространением ложной информации. Около 40 тыс. человек пытались добраться до Сеуты, ещё примерно 1,1 тыс. направились к Мелилье. В результате попыток пересечения границы погибли 11 человек. Один человек погиб после падения со скал возле Сеуты, ещё десять утонули при попытке добраться до анклава морским путём. Эти данные основаны на информации пограничных служб и систем наблюдения.