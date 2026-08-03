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Трамп пообещал сделку по денуклеаризации Ирана

Трамп заявил, что США хотят достичь сделки по денуклеаризации Ирана.

НЬЮ-ЙОРК, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка по денуклеаризации Ирана будет достигнута.

«Думаю, есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерному (вопросу — ред), или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

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