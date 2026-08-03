Посол РФ предупредил Ирландию о недопустимости пиратских акций

«24 июля вступили в силу поправки к Закону об обороне 1954 года, которые расширяют полномочия Вооруженных сил Ирландии, предоставляя им “легальную” возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы с нарушением режима антироссийских санкций и защиты экологии. Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям “старших товарищей”. Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для Ирландии самые серьезные последствия», — сказал дипломат.
По словам посла, возможности и ресурсы Военно-морских сил Ирландии, мягко говоря, ограничены.
«На протяжении нескольких месяцев в руководстве Ирландии последовательно разрабатывают ставшую модной на Западе тему борьбы с так называемым теневым флотом России, осуществляющим экспорт отечественной нефти и приносящим нашей стране экономическую выгоду. На этот счет в Ирландии было множество заявлений на разных уровнях, в основном копирующих декларации британского руководства насчет необходимости наращивания усилий по борьбе с Россией и на этом направлении. В практическом плане дело идет не столь бойко, хотя определенные законодательные заделы имеют место», — сказал Филатов.
Посольство уже неоднократно давало публичную оценку такой линии правительства Ирландии как безрассудной, противоправной и создающей реальные угрозы для судоходства в Северной Атлантике, резюмировал посол.