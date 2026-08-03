Посол РФ предупредил Ирландию о недопустимости пиратских акций

«24 июля вступили в силу поправки к Закону об обороне 1954 года, которые расширяют полномочия Вооруженных сил Ирландии, предоставляя им “легальную” возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы с нарушением режима антироссийских санкций и защиты экологии. Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям “старших товарищей”. Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для Ирландии самые серьезные последствия», — сказал дипломат.