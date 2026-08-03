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Трамп объявил о переговорах с Ираном в понедельник

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран встретятся за столом переговоров в понедельник. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту президентского самолёта.

Источник: Life.ru

«Сейчас мы ведём с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днём», — утверждает хозяин Белого дома.

Американские власти были удивлены готовностью Ирана к дальнейшему обострению конфликта. По словам одного из представителей американской администрации, Тегеран в последние дни действовал «очень агрессивно». Он заявил, что после удара по американской базе в Иордании иранские силы продолжили наносить атаки по объектам США на Ближнем Востоке. Президент США отказался от подготовленного удара из-за перспективы заключения соглашения об урегулировании. Он подчеркнул, что согласился отменить атаку при условии достижения договорённости в короткие сроки.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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