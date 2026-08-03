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Ваня Дмитриенко планирует вновь собрать «Лужники»

Ваня Дмитриенко рассказал, что планирует вновь собрать «Лужники».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самый молодой артист России, собравший стадион «Лужники», Ваня Дмитриенко рассказал, что планирует вновь собрать самый большой стадион Москвы.

Дмитриенко дал свой первый стадионный концерт в московских «Лужниках» в воскресенье и установил новый рекорд как самый молодой артист России, собравший стадион. Результат зафиксирован в Книге рекордов России. На сольнике Дмитриенко собрались 70 тысяч человек.

«Я думаю, что да, учитывая, что сегодня мы собрали их полностью. Надеюсь, что мы будем делать это вновь», — сказал артист журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он снова собрать полный стадион «Лужники».

В августе 2025 года Егор Крид дал большой сольный концерт в «Лужниках», который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке. Дмитриенко, в свою очередь, в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд.

Ваня Дмитриенко — российский певец и актер родом из Красноярска. Он получил известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях. Знаковым стал трек «Венера-Юпитер», вышедший в 2020 году. Среди других популярных композиций артиста — «Стерва», совместная с народным артистом РФ Григорием Лепсом песня «Бейби», а также «Вишневый», «Шелк», «Цветаева» и «Силуэт» с Анной Пересильд.