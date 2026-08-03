Метеорит, роботы и мода в селе Париж: большое интервью Алексея Текслера

Недавно у нас уже в десятый раз прошёл фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Наша задача — сделать так, чтобы турист видел не просто степь, а почувствовал и узнал, как жили люди четыре тысячи лет назад. Мы делаем всё, чтобы закрепить за Аркаимом статус одного из ключевых туристических и научно-просветительских центров России.