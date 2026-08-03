Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

«Думаю, сделка есть. Есть сделка по Ормузскому проливу. Затем будет соглашение по ядерному вопросу, или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана», — сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).