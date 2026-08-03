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Посольство России связало взрыв в Москве с угрозами итальянцам

Взрыв в итальянском ресторане в Москве, по версии российских дипломатов, был направлен на запугивание граждан Италии, работающих в РФ. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства России в Риме.

Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев. Теперь стало уже окончательно ясно, что взрыв в ресторане Balzi Rossi и другие теракты в России, в Монако, в других местах — это свидетельство того, что украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе и по Италии в частности», — говорится в тексте, который активно цитируют итальянские СМИ.

Дипломаты также заявили, что все, кто продолжает взаимодействовать с представителями террористического режима в Киеве, оказывает ему финансовую или военную поддержку либо пытается оправдать подобные атаки, считаются соучастниками этих преступлений.

Инцидент произошел 1 августа на Кудринской площади в центре Москвы. В результате срабатывания самодельного взрывного устройства в ресторане погибли пять человек, включая женщину, которая, предположительно, принесла бомбу. Ранения получили 19 посетителей.

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