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Трамп выразил уверенность в сделке по денуклеаризации Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении договорённости по ядерному разоружению Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении договорённости по ядерному разоружению Ирана.

Об этом Трамп заявил журналистам на борту президентского самолёта.

По его словам, уже есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет достигнуто соглашение по денуклеаризации.

«Думаю, есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерному (вопросу. — RT), или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп анонсировал переговоры США с Ираном в понедельник, 3 августа.

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