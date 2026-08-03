Трамп выразил уверенность в сделке по денуклеаризации Ирана

Об этом Трамп заявил журналистам на борту президентского самолёта.
По его словам, уже есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет достигнуто соглашение по денуклеаризации.
«Думаю, есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерному (вопросу. — RT), или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп анонсировал переговоры США с Ираном в понедельник, 3 августа.
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