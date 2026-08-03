Трамп рассказал, почему США не стали наносить удар по Ирану

Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил подготовленный удар по Ирану из-за появления перспективы заключения соглашения об урегулировании ситуации. Хозяин Белого дома сообщил, что согласился отказаться от атаки при условии, что сторонам удастся в короткие сроки договориться. По словам республиканца, США сохраняют готовность к масштабным военным действиям против Ирана, однако Тегеран и другие страны Ближнего Востока якобы попросили Вашингтон воздержаться от удара после согласования основных параметров возможной сделки.