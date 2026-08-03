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Трамп рассказал, почему США не стали наносить удар по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с представителями средств массовой информации на борту президентского лайнера, следовавшего курсом на Вашингтон, сообщил, что представители Ирана, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии обратились к властям США с просьбой приостановить планы по нанесению ударов по Тегерану.

Источник: Life.ru

«Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран попросили меня повременить с ударами. Это была бы массированная атака», — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил подготовленный удар по Ирану из-за появления перспективы заключения соглашения об урегулировании ситуации. Хозяин Белого дома сообщил, что согласился отказаться от атаки при условии, что сторонам удастся в короткие сроки договориться. По словам республиканца, США сохраняют готовность к масштабным военным действиям против Ирана, однако Тегеран и другие страны Ближнего Востока якобы попросили Вашингтон воздержаться от удара после согласования основных параметров возможной сделки.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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