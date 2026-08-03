Израиль выразил США озабоченность в связи с планом разоружения ХАМАС

Израиль довел до сведения США свою обеспокоенность в связи с обсуждаемым планом разоружения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил представитель канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дорон Шпильман.
По его словам, для израильской стороны принципиальным условием остается полное и фактическое разоружение ХАМАС. В Иерусалиме считают, что любые дальнейшие шаги должны предприниматься только после выполнения этого требования.
Ранее, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС». Кроме того, соглашение предусматривает разоружение остальных вооружённых группировок в Газе.