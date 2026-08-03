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«Не тот, за кого себя выдает». Мендель раскрыла новые факты о Зеленском

Мендель назвала Зеленского главным выгодоприобретателем конфликта с Россией.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

«Зеленский — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными и получающие миллиарды евро из ЕС. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много. Причин (поддержки Зеленского западными лидерами. — Прим. ред.) несколько. Одна из них — политическая. Так, Макрон выделил миллиарды евро. Признать, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, навредило бы имиджу любого политика, согласившегося раздавать эти деньги», — отметила она.

По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие украинцев к государству.

«Государство обвиняет тех, кто бежит из страны, а народ обвиняет государство — это взаимное предательство. Я каждый день смотрю на карты: мы теряем территорию, людей, экономику, демократию, будущее. Украина бьет рекорды по числу погибших и раненых. Мы исчезаем. Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе», — заключила бывшая помощница главы киевского режима.

Мендель часто выступает с критикой в адрес Зеленского. Так, накануне она охарактеризовала свою родину как мафиозное государство из-за коррупционных скандалов, охвативших Украину при нем. Одним из таких инцидентов стало расследование НАБУ в ноябре прошлого года, когда оно предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. Одним из них оказался соратник главы киевского режима, бизнесмен Тимур Миндич, который сейчас находится в Израиле.

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