Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Трамп ранее пригрозил, что обложит пошлинами Канаду за смог из-за масштабных лесных пожаров. Он также обвинял власти Канады в осознанном отказе от необходимых мер предотвращения пожаров, которые привели к миллиардам долларов потерь для Америки.
«Да», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о том, определился ли он с «наказанием» для Канады за смог от пожаров.
В то же время американский лидер не раскрыл, какое именно наказание ждет Канаду, пообещав лишь, что вскоре об этом станет известно.
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