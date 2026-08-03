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Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Трамп заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от пожаров.

НЬЮ-ЙОРК, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который ранее в июле окутал американские города, при этом подробностей лидер Соединенных Штатов не привел.

Трамп ранее пригрозил, что обложит пошлинами Канаду за смог из-за масштабных лесных пожаров. Он также обвинял власти Канады в осознанном отказе от необходимых мер предотвращения пожаров, которые привели к миллиардам долларов потерь для Америки.

«Да», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о том, определился ли он с «наказанием» для Канады за смог от пожаров.

В то же время американский лидер не раскрыл, какое именно наказание ждет Канаду, пообещав лишь, что вскоре об этом станет известно.

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