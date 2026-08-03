Трамп не назвал крайних сроков заключения соглашения между США и Ираном

Ранее он заявил, что США и Иран перейдут к переговорам по мирной сделке 3 августа. Кроме того, Трамп написал в Truth Social, что согласился отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения сделки с Тегераном. По словам президента, Иран и несколько государств Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны уже очертили контуры будущего соглашения. Как отметил Трамп, оно должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.