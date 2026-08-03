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Трамп отменил атаку на Иран по просьбе Тегерана

США отказались от запланированных на выходные ударов по Ирану, в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы возобновить бомбардировки в любой момент, рассказал президент США Дональд Трамп.

США отказались от запланированных на выходные ударов по Ирану, в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы возобновить бомбардировки в любой момент, рассказал президент США Дональд Трамп.

Об этом Трамп заявил журналистам на борту президентского самолёта.

По его словам, помимо Ирана с аналогичной просьбой выступили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

Американский лидер уточнил, что решение об отмене атаки не окончательное, и США сохраняют возможность нанести удары.

Ранее Трамп анонсировал переговоры США с Ираном в понедельник, 3 августа.

Также американский лидер.

заявил, что Штаты были готовы к новой масштабной военной операции против Ирана, но отменили её ради сделки.

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