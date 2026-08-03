Трамп отменил атаку на Иран по просьбе Тегерана

США отказались от запланированных на выходные ударов по Ирану, в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы возобновить бомбардировки в любой момент, рассказал президент США Дональд Трамп.
Об этом Трамп заявил журналистам на борту президентского самолёта.
Американский лидер уточнил, что решение об отмене атаки не окончательное, и США сохраняют возможность нанести удары.
Ранее Трамп анонсировал переговоры США с Ираном в понедельник, 3 августа.
Также американский лидер.
заявил, что Штаты были готовы к новой масштабной военной операции против Ирана, но отменили её ради сделки.