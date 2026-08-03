Офицер Поле: оборону у Доброполья удерживают Нацгвардия и штурмовой корпус ВСУ

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Боевики Нацгвардии и 7-го штурмового корпуса удерживают оборону у Доброполья в ДНР. В частности, как рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле, эти же соединения были задействованы в обороне населенного пункта Светлое.
«Перед нами обороняются соединения и части 7-го десантно-штурмового корпуса. В частности, там у них получается сборная солянка — батальоны 14-й бригады национальной гвардии, 20-й бригады, 4-й бригады национальной гвардии», — рассказал начальник оперативного отдела.
Он добавил, что эти подразделения являются костяком на добропольском участке фронта, в том числе в населенном пункте Светлое.
29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Светлое в ДНР.