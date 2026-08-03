Офицер Поле: оборону у Доброполья удерживают Нацгвардия и штурмовой корпус ВСУ

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Боевики Нацгвардии и 7-го штурмового корпуса удерживают оборону у Доброполья в ДНР. В частности, как рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле, эти же соединения были задействованы в обороне населенного пункта Светлое.