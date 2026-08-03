Три человека погибли при столкновении двух машин в Дагестане

В результате столкновения двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, ещё трое, включая двоих детей, доставлены в больницу.
Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Авария произошла поздно вечером в воскресенье в Хасавюртовском районе близ населённого пункта Баматюрт.
Столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Приора», после чего вторая машина загорелась. Всего пострадали шесть человек, состояние доставленных в центральную городскую больницу Хасавюрта уточняется.
К ликвидации последствий привлечены 18 человек и пять единиц техники.
Ранее два человека погибли, ещё шестеро, включая четверых детей, пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Ахтубинском районе Астраханской области.