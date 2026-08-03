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Три человека погибли при столкновении двух машин в Дагестане

В результате столкновения двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, ещё трое, включая двоих детей, доставлены в больницу.

Источник: RT на русском

В результате столкновения двух автомобилей в Дагестане погибли три человека, ещё трое, включая двоих детей, доставлены в больницу.

Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье в Хасавюртовском районе близ населённого пункта Баматюрт.

Столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Приора», после чего вторая машина загорелась. Всего пострадали шесть человек, состояние доставленных в центральную городскую больницу Хасавюрта уточняется.

К ликвидации последствий привлечены 18 человек и пять единиц техники.

Ранее два человека погибли, ещё шестеро, включая четверых детей, пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Ахтубинском районе Астраханской области.

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