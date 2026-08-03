МВД Марокко: в испанскую Сеуту проникли 40 тыс. мигрантов

Власти Марокко признали гибель 11 человек при попытке проникнуть в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки. Общее число попытавшихся проникнуть в анклав мигрантов марокканское правительство оценивает в 40 тыс. человек — на 10 тыс. меньше, чем оценили испанские власти. Об этом сообщает испанская El Pais.