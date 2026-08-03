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Дублин решил поддержать Запад в пиратстве: Россия предупредила Ирландию о последствиях

Посол Филатов предупредил Ирландию о недопустимости пиратства.

Источник: Комсомольская правда

Ирландские власти готовятся встать в ряды западных политиков, задерживающих торговые суда. С 24 июля ВС страны могут «легально» высаживаться на борта под предлогом борьбы с нарушением режима антироссийских санкций. Москва уже предупредила Ирландию о недопустимости пиратства. Об этом проинформировал российский посол в Дублине Юрий Филатов в интервью «Известиям».

«Там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям “старших товарищей”, — считает дипломат.

Посол подчеркнул, что любые акты пиратства со стороны Ирландии будут иметь для государства «самые серьезные последствия». Он сообщил, что Дублин имеет понимание ситуации.

Итальянские военные между тем остановили в Средиземном море судно, якобы относящееся к «теневому флоту» РФ. Танкер следовал под флагом Камеруна. Судно было досмотрено местными военными.