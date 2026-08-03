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Офицер Поле: ВСУ собрали под Добропольем десантников и боевиков «Азова»

Это было сделано для диверсий, заявил российский военнослужащий.

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Украинское командование сконцентрировало у Доброполья боевиков 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) для проведения диверсий, рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«В резерве находились подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады и еще ряда подразделений, [в том числе “Азов”]. Плюс 25-й десантный штурмовой полк, подразделения его тоже в резерве находились. Как правило, они в резерве находятся для выполнения особых задач — диверсий», — рассказал начальник оперативного отдела.

По его словам, в частности, ВСУ пытались совершать диверсии и в районе населенного пункта Светлое. Кроме того, как подчеркнул спикер, соединения боевиков ВСУ на добропольском направлении продолжают совершать попытки выполнения боевых задач, которые оперативно пресекаются.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Светлое в ДНР.

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