Офицер Поле: ВСУ собрали под Добропольем десантников и боевиков «Азова»

«В резерве находились подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады и еще ряда подразделений, [в том числе “Азов”]. Плюс 25-й десантный штурмовой полк, подразделения его тоже в резерве находились. Как правило, они в резерве находятся для выполнения особых задач — диверсий», — рассказал начальник оперативного отдела.