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Взрыв прогремел рядом с танкером у берегов Омана

Взрыв прогремел рядом с танкером у берегов Омана, судно и экипаж не пострадали.

Источник: RT на русском

Взрыв прогремел рядом с танкером у берегов Омана, судно и экипаж не пострадали.

Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошёл в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб.

Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна. Местные власти расследуют обстоятельства произошедшего.

1 августа в Аравийском море у берегов Омана было совершено нападение на гражданское судно, снаряд поразил машинное отделение, жертв нет.

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