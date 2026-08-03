В Персидском заливе заметили беспилотник-разведчик вертикального взлёта

Shield AI V-Bat UAV относится к разведывательным аппаратам вертикального взлёта и посадки. Такие дроны применяются для наблюдения, сбора разведывательной информации и передачи данных для целеуказания над морем и сушей. Одновременно в районе Персидского залива находился американский самолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.