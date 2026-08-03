В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Ранее в понедельник этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.
«В Днепропетровске звучат повторные взрывы», — говорится в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.
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