Экс-премьер Италии раскритиковал бездействие ЕС в отношении диалога по Украине

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционного итальянского «Движения “5 звезд”, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что страны Евросоюза не содействуют переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета La Stampa.
«Я выступаю за дипломатический прорыв, которого Европа не хочет. Вместо того чтобы называть себя “коалицией желающих”, как Франция, Великобритания и Германия, мы должны создать европейскую “коалицию смелых”, — приводит издание слова политика.
Как отметила газета, Конте также выступил против поставок вооружений Киеву.
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