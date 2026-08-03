Москва предупредила Дублин о последствиях участия в задержании судов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия предупредила Ирландию, что ее возможные попытки участия в «пиратских акциях» по задержанию судов, подобных тем, что осуществляют другие западные страны, будут иметь серьезные последствия, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.
Посол пояснил, что 24 июля вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые предоставляют ВС Ирландии «легальную» возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы якобы с нарушением режима антироссийских санкций и для защиты экологии.
«Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия», — рассказал российский посол «Известиям».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
В начале июня Британия оказала Франции поддержку при захвате в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом. В середине месяца Лондон задержал в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
Президент России Владимир Путин ранее потребовал бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ решительно — «так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами». Помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал, в свою очередь, что Военно-морской флот РФ с этого года начал сопровождать суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана. В качестве примера Патрушев напоминал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» неоднократно сопровождал танкеры с нефтью через Ла-Манш.