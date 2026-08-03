Москва предупредила Дублин о последствиях участия в задержании судов

Президент России Владимир Путин ранее потребовал бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ решительно — «так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами». Помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал, в свою очередь, что Военно-морской флот РФ с этого года начал сопровождать суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана. В качестве примера Патрушев напоминал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» неоднократно сопровождал танкеры с нефтью через Ла-Манш.