Карасин предположил, когда завершится конфликт вокруг Ирана

Сенатор добавил, что сомневается в затягивании конфликта еще на несколько лет. Кроме того, он подчеркнул, что РФ оказывает позитивное воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке. "Об этом говорят контакты, которые уже состоялись между нашими представителями, включая контакты на высшем уровне совершенно разных композиций. Я имею в виду и [президента США Дональда] Трампа, и некоторых других лидеров с участием нашего президента, — отметил он.