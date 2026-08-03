Карасин предположил, когда завершится конфликт вокруг Ирана

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Американо-иранский конфликт может завершиться до конца 2026 года или в начале 2027 года, потому что странам Ближнего Востока некомфортно жить в условиях противостояния. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий, потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока, ни тем более Ирану некомфортно, — подчеркнул он.
Сенатор добавил, что сомневается в затягивании конфликта еще на несколько лет. Кроме того, он подчеркнул, что РФ оказывает позитивное воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке. "Об этом говорят контакты, которые уже состоялись между нашими представителями, включая контакты на высшем уровне совершенно разных композиций. Я имею в виду и [президента США Дональда] Трампа, и некоторых других лидеров с участием нашего президента, — отметил он.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.