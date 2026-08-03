Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

«Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра. Посмотрим, к чему это приведет. Мне бы очень хотелось добиться соглашения», — заявил Трамп журналистам. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.