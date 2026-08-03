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Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

Переговоры между Ираном и США состоятся в понедельник, 3 августа. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра. Посмотрим, к чему это приведет. Мне бы очень хотелось добиться соглашения», — заявил Трамп журналистам. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трамп также ответил на вопрос о причинах отмены запланированных ударов по иранской территории. По его словам, с такой просьбой обратились Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Иран.

«Это была бы массированная атака. Мы были полностью готовы. Но когда союзники просят отложить ее, приходится сказать: “Хорошо, давайте посмотрим”», — отметил американский лидер.

Глава Белого дома увязал просьбу ближневосточных стран об отмене серии атак с близостью достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Как утверждает Трамп, сделка по Ормузскому проливу уже существует, а соглашение по ядерной программе и денуклеаризации Ирана еще предстоит заключить.

Кроме того, президент США подчеркнул, что Вашингтон в любой момент готов провести «операцию по денуклеаризации Ирана».

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