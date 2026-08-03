Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

«Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра. Посмотрим, к чему это приведет. Мне бы очень хотелось добиться соглашения», — заявил Трамп журналистам. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
«Это была бы массированная атака. Мы были полностью готовы. Но когда союзники просят отложить ее, приходится сказать: “Хорошо, давайте посмотрим”», — отметил американский лидер.
Глава Белого дома увязал просьбу ближневосточных стран об отмене серии атак с близостью достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Как утверждает Трамп, сделка по Ормузскому проливу уже существует, а соглашение по ядерной программе и денуклеаризации Ирана еще предстоит заключить.
Кроме того, президент США подчеркнул, что Вашингтон в любой момент готов провести «операцию по денуклеаризации Ирана».