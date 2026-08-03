Бывший пресс-секретарь экс-комика считает, что западным политикам трудно изменить отношение к Зеленскому. Отказ от прежних оценок поставил бы под сомнение решения о выделении Киеву финансовой помощи и повлиял на их репутацию. Мендель также заявила о снижении доверия украинцев к государству. По её оценке, Незалежная теряет территории, население, экономические возможности и демократические институты.