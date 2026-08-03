Spiegel: в руководстве ХДС допустили отставку Мерца после осенних выборов

Руководство Христианско-демократического союза Германии (ХДС) не исключает, что после сентябрьских выборов в ландтаги (региональные парламенты) в трёх федеральных землях ФРГ канцлер страны Фридрих Мерц покинет свой пост, сообщил журнал Der Spiegel.
Глава правительства является лидером этой политической силы. В публикации отмечается, что Мерц подвергается насмешкам в партии, которые свидетельствуют, что он теряет авторитет среди соратников. В статье выражается мнение, что надежд на благополучный исход для канцлера нет.
Окружение политика и представители руководящих кругов ХДС/ХСС указывают на то, что в нем разочаровались. Также обращается внимание, что последние несколько месяцев уступает партия «Альтернатива для Германии» уступает им.
В высшем руководстве ХДС лишь немногие верят, что Мерц сохранит свой пост до конца года. При этом его отставка невыгодна никому из партии. Ожидается, что ему могут намекнуть на уход три новых премьер-министра, которых будут избирать осенью в Берлине и ещё двух федеральных землях, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании.
Напомним, в конце июля немецкая газета Bild написала, что, согласно опросу социологического института INSA, 75 процентов респондентов в Германии выразили недовольство работой Фридриха Мерца на посту главы правительства. Также сообщалось, что фракция ХДС в парламенте земли Рейнланд-Пфальц демонстративно отменила запланированную встречу с канцлером.