Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут «безжалостно» снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов.
По данным газеты Times, с 20 июля, когда Бернем вступил в должность, в страну на лодках прибыли более двух тысяч мигрантов.
«Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен», — заявил он, говоря о пребывающих нелегальных мигрантах в страну, видеофрагмент речи опубликовала газета Guardian.
При этом, по словам премьера, власти также должны создать безопасные маршруты.
Бернем добавил, что Лондон планирует в два раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша.
«Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно ее не контролирует. Нам нужно вернуть контроль над границей», — подчеркнул Бернем.
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.