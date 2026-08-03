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Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов

Бернем пообещал безжалостно снижать число прибывающих на лодках мигрантов.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут «безжалостно» снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов.

По данным газеты Times, с 20 июля, когда Бернем вступил в должность, в страну на лодках прибыли более двух тысяч мигрантов.

«Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен», — заявил он, говоря о пребывающих нелегальных мигрантах в страну, видеофрагмент речи опубликовала газета Guardian.

При этом, по словам премьера, власти также должны создать безопасные маршруты.

Бернем добавил, что Лондон планирует в два раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша.

«Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно ее не контролирует. Нам нужно вернуть контроль над границей», — подчеркнул Бернем.

В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.

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