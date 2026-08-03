Офицер Поле рассказал об использовании противотанковых рвов ВСУ для укрытия

«Наступление велось с востока на запад, а фортификационные заграждения противника — это противотанковые рвы — как раз были отрыты с запада на восток. И вот это отчасти позволило перемещаться по ним, по противотанковым рвам, [использовали их] как укрытия», — рассказал начальник оперативного отдела.