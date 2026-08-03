Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер Поле рассказал об использовании противотанковых рвов ВСУ для укрытия

ВС РФ предварительно пришлось разминировать сооружения противника, сообщил российский военнослужащий.

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие на подступах к населенному пункту Светлое под Добропольем в ДНР укрывались в противотанковых рвах ВСУ. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«Наступление велось с востока на запад, а фортификационные заграждения противника — это противотанковые рвы — как раз были отрыты с запада на восток. И вот это отчасти позволило перемещаться по ним, по противотанковым рвам, [использовали их] как укрытия», — рассказал начальник оперативного отдела.

Как уточнил военнослужащий, для использования рвов в собственных целях бойцам пришлось их предварительно доработать и разминировать.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Светлое в ДНР.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше