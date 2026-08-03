Офицер Поле рассказал об использовании противотанковых рвов ВСУ для укрытия

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие на подступах к населенному пункту Светлое под Добропольем в ДНР укрывались в противотанковых рвах ВСУ. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.
«Наступление велось с востока на запад, а фортификационные заграждения противника — это противотанковые рвы — как раз были отрыты с запада на восток. И вот это отчасти позволило перемещаться по ним, по противотанковым рвам, [использовали их] как укрытия», — рассказал начальник оперативного отдела.
Как уточнил военнослужащий, для использования рвов в собственных целях бойцам пришлось их предварительно доработать и разминировать.
29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Светлое в ДНР.