В районе побережья Омана произошёл взрыв рядом с нефтяным танкером

Ранее UKMTO сообщил, что 1 августа торговый танкер попал под атаку у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в 11 километрах к северо-востоку от берега. Неизвестные нанесли удар по судну примерно в 11 километрах к востоку от Лимы. Танкер был поражён снарядом, который повредил машинное отделение. По предварительным данным, никто не пострадал.