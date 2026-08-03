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Онищенко назвал ключевые факторы для долголетия

Продолжительность жизни человека на 80% зависит от его собственных привычек, а не от работы врачей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: RT на русском

Продолжительность жизни человека на 80% зависит от его собственных привычек, а не от работы врачей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Об этом Онищенко рассказал РИА Новости.

По его мнению, именно образ жизни играет решающую роль в долголетии.

Он подчеркнул, что гиподинамия и увлечение гаджетами сокращают годы не меньше, чем традиционные вредные пристрастия.

«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью», — пояснил специалист.

Академик добавил, что курение и вейпы продолжают наносить непоправимый урон здоровью людей.

Ранее россиянам объяснили, что острая пища полезна при отсутствии проблем с ЖКТ.