Онищенко назвал ключевые факторы для долголетия

Продолжительность жизни человека на 80% зависит от его собственных привычек, а не от работы врачей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Об этом Онищенко рассказал РИА Новости.
По его мнению, именно образ жизни играет решающую роль в долголетии.
Он подчеркнул, что гиподинамия и увлечение гаджетами сокращают годы не меньше, чем традиционные вредные пристрастия.
«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью», — пояснил специалист.
Академик добавил, что курение и вейпы продолжают наносить непоправимый урон здоровью людей.
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