Ваня Дмитриенко завершил рекордный концерт в «Лужниках» новой песней

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Артист Ваня Дмитриенко завершил свой первый стадионный концерт в московских «Лужниках», где собрал 70 тысяч зрителей, новой песней «Вечность», передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриенко дал свой первый стадионный концерт в «Лужниках» в воскресенье.
«Песня, которой я завершил концерт, называется “Вечность”. Если она откликнется в сердцах людей, то, конечно, я ее выпущу. Для меня эта песня “на слезе”. Стих, прозвучавший после исполнения первого куплета и припева, я написал отдельно, но, возможно, я также использую его в песне», — рассказал Дмитриенко журналистам.
Зрителям было представлено необычное сценографическое решение — замок, расположенный позади сцены. Вечная борьба добра и зла стала лейтмотивом всего концерта. На шоу был задействован балет Большого театра России, ведущие партии исполнили Анна Тихомирова и Лев Брель.
Дмитриенко открыл свой стадионный сольник одним из главных хитов — песней «Цветаева». Также артист представил композиции «Дыши», «Прятки», «Шелк», «Параноик», «Венера — Юпитер», «Настоящая». Кроме того, в этот вечер со сцены «Лужников» прозвучали дуэты: «Ты со мной» с сестрой Валерией Дмитриенко, «Рыбка» с солисткой группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук, «Ладони» с рэпером Saluki, «Иней» с исполнителем Yanix и главный хит этого года — песня «Силуэт» с Аней Пересильд.
Не обошлось и без премьер — так, Дмитриенко представил новую песню с дуэтом Мальбэка и Сюзанны, а также свою не изданную композицию «Вечность».
По словам артиста, вся его семья приехала из самых разных уголков России, чтобы поддержать его в такой важный день. Также огромную поддержку и внимание Дмитриенко оказали и коллеги по цеху, среди которых музыкальный продюсер Яна Рудковская, актеры Сергей Бурунов, Александр Петров и Юлия Пересильд, народный артист РФ Филипп Киркоров. Больше всех, как уточнил Дмитриенко, переживал Сергей Лазарев.
«Мне столько сообщений написал Сережа Лазарев перед концертом — просто колоссальная поддержка! Он прям горел за этот концерт и говорил: “Ваня, ты сегодня все сделаешь, у тебя все получится!” — поделился артист.
Кульминацией вечера стал рекорд Вани Дмитриенко, он попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион «Лужники» — в 20 лет ему удалось собрать 70 тысяч человек на своем сольном стадионном концерте.
«Я пока просто не могу еще в это поверить — правда. Мы сегодня сделали что-то очень особенное. Я не знаю, что после этого скажут люди, но, глядя на их глаза, по-моему, они были счастливы сегодня. Когда ты видишь счастье стольких людей, то это правда бесценно», — поделился Дмитриенко, говоря о своих ощущениях после первых «Лужников».
В августе 2025 года Егор Крид дал большой сольный концерт в «Лужниках», который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке в таком формате. Дмитриенко в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд. Концерт в «Лужниках» стал для него первым сольным выступлением на стадионе.
Ваня Дмитриенко — российский певец и актер родом из Красноярска. Он получил известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях. Знаковым стал трек «Венера-Юпитер», вышедший в 2020 году. Среди других популярных композиций артиста — «Стерва», совместная с народным артистом РФ Григорием Лепсом песня «Бейби», а также «Вишневый», «Шелк», «Цветаева» и «Силуэт» с актрисой Анной Пересильд. Мальбэк и Сюзанна являются российскими поп-исполнителями.