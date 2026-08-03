Ваня Дмитриенко завершил рекордный концерт в «Лужниках» новой песней

«Я пока просто не могу еще в это поверить — правда. Мы сегодня сделали что-то очень особенное. Я не знаю, что после этого скажут люди, но, глядя на их глаза, по-моему, они были счастливы сегодня. Когда ты видишь счастье стольких людей, то это правда бесценно», — поделился Дмитриенко, говоря о своих ощущениях после первых «Лужников».